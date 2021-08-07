Надежда есть: пролежавшую месяц в коме МакSим готовят к переводу из реанимации

Врачи сообщили новую информацию о МакSим и ее борьбе с болезнью. По их словам, состояние Марины Максимовой оценивают как средней тяжести. Напомним, что еще меньше недели назад врачи боролись за жизнь артистки и заявляли, что она находится в тяжелом состоянии.
Медики даже пообещали в скором времени перевести МакSим из реанимации в обычное отделение. На такие меры сотрудники больницы решили пойти из-за того, что самочувствие знаменитости улучшается каждый день. Она уже может не только общаться жестами, но и разговаривать и даже ходить по коридорам клиники. По информации СМИ, МакSим передвигается самостоятельно, без чьей-либо помощи.
О хороших новостях сообщили не только интернет-издания, но и официальные источники. Одним из них стала группа артистки в социальной сети "Вконтакте".
Напомним, что в июне 2021 года исполнительница таких хитов как "Знаешь ли ты", "Отпускаю", "Нежность" и "Лучшая ночь" попала в Московскую больницу с подозрением на пневмонию. Из-за ухудшения здоровья артистку ввели в медикаментозную кому.
Целый месяц поклонники переживали за состояние любимой певицы. Пока одни строчили комментарии со словами поддержки, другие выходили на улицу и пели композиции из репертуара МакSим.
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