Надо сменить псевдоним: названа причина тяжелой судьбы МакSим

Экстрасенс Светлана Проскурякова раскрыла истинную причину бед, которые происходят в жизни певицы МакSим.

Марина Абросимова-Максимова родилась накануне солнечного затмения. Это повлияло на ее судьбу. Так считает экстрасенс и астролог Светлана Проскурякова.

По словам эксперта, люди, которые появились на свет в такой период, часто обладают экстраординарными способностями.

В шоу-бизнесе около 80% звезд появились на свет именно в такой период. При этом, по подсчетам астролога, все люди живут по определенным временным циклам, которые определяет их дата рождения. У людей, которые появились на свет в сезон затмений, этот цикл равен 18 с половиной лет.

"18,5 плюс 18,5 — будет 37, и вот 38-й год жизни для таких людей — самый важный. И теперешние проблемы со здоровьем у Марины являются проявлением этого самого цикла", — приводит Пятый канал слова эксперта.

По мнению экстрасенса, сценическое имя знаменитость тоже выбрала очень сильное. Это помогло ей стать творчески продуктивной. Однако этот псевдоним и стал ее роком. Дело в том, что человек с подобным псевдонимом ассоциируется с сильным и волевым человеком, который все делает по максимуму. Абросимова же хрупкая и слабая девушка. Поэтому происходит диссонанс.

Эксперт уверена, что если МакSим выживет, ей нужно будет сменить псевдоним и начать жизнь с нуля.