"Там была вся моя жизнь": Маргариту Суханкину ограбили средь бела дня

Подробностями инцидента поделилась сама певица. Происшествие случилось на днях по дороге звезды к детям на юг. Семья планировала совместный отдых.
Наследники Маргариты Суханкиной проводили летние дни в лагере на Черном море. Артистка впервые решила сама преодолеть столь дальний путь на машине. После целого дня в дороге она решила отдохнуть.
На одной из заправок знаменитость отлучилась в туалет. При себе у нее был портмоне с деньгами. Выйдя из дамской комнаты, она обнаружила, что кошелька у нее нет. Вернувшись и спросив, не находил ли его кто-то, исполнительница получила отрицательный ответ.
В портмоне было много денег и банковские карты. "Была вся моя жизнь", – вспоминает Маргарита Суханкина. Она вовремя вспомнила, что можно посмотреть случившееся по видеорегистраторам. Оказалось, что кошелек украли женщина с мужчиной. Полиция быстро отреагировала на вызов и нашла преступников.
Маргарина Суханкина поблагодарила стражей порядка города Ефремова. К счастью, похищенное певице удалось вернуть. Ранее звезда эстрады рассказала, что пережила смерть своих мамы и папы, которые скончались из-за коронавирусной инфекции.
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