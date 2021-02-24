Суханкина взвыла от приемных детей: Рваные штаны и порванные куртки

Маргарита Суханкина усыновила двоих детей в 2013 году. Она взяла из детского дома сестру и брата – ребятам было по три и четыре года соответственно. Теперь Сережа и Лера уже ходят в школу, и певица иногда бывает в шоке от их поведения.

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