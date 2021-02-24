Суханкина взвыла от приемных детей: Рваные штаны и порванные куртки

Как отметила солистка группы "Мираж", люди, желающие усыновить ребенка, должны понимать, что это билет в один конец. Малышей уже однажды предали, поэтому необходимо осознавать всю ответственность и принимать их со всеми недостатками – болезнями, непростыми характерами и остальными проблемами. "Это не магазин с бракованными товарами", – подчеркнула Маргарита Суханкина.
Артистка заявила, что у нее периодически бывают сложности с Сережей и Лерой. Например, дочь долгое время испытывала трудности в школе. Как оказалось, девочка левша, но пыталась писать и считать наоборот, в итоге мозг проделывал двойную работу, и она не успевала. Оценки тоже нечасто поднимаются выше четверки. Маргарита Суханкина призналась, что недавно Лера принесла домой пятерку – вся семья плясала от радости.
С сыном проблем больше. Порой артистка готова взвыть от выходок Сергея – например, ребенок регулярно влезает в неприятности. "У нас уже были и рваные штаны, и порванные куртки", – поделилась солистка группы "Мираж".
Также в его классе есть компания хулиганов, оказалось, Сережа примкнул к ней. Артистка пытается повлиять на сына, но при этом считает, что мальчик все равно должен оставаться мальчиком.
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