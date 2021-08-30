"Я не идиотка": развод Бородиной и Омарова сильно затянулся

6 августа Ксения Бородина развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым после шести лет брака. У пары трое детей, одна дочь – Теона – у них общая. Маруся и Омар родились в прошлых отношениях звезд.
Со стороны казалось, что в паре все хорошо. Звездное семейство путешествовало и появлялось вместе на светских мероприятиях. Судя по всему, они просто не выносили сор из избы.
Причины разлада в семье до сих пор не известны. Ни Омаров, ни Бородина официально не объяснили этого. При этом Ведущая призналась, что задумалась о разводе еще год назад. По словам Бородиной, у нее отличная интуиция, и на этот раз все подтвердилось.
Тогда звезда "Дома-2" решила проверить саму себя. Она долго жила "в скорлупе", и наконец решила выйти из нее.
"Морально понимала, что пошел обратный отсчет. Хоть я и всегда верю своей интуиции, решила доказать самой себе, что я — не идиотка", – заявила Ксения Бородина.
В своем "Инстаграм" 38-летняя ведущая призналась, что была готова к разводу. Сейчас она чувствует себя совершенно нормально. Ходят слухи, что Ксения Бородина уже встречается с новым ухажером Эриком Авагяном.
Поклонники поддерживают Ксению Бородину. Многие считают, что ей не надо было прощать мужу давнюю измену.
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