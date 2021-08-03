На банковской карте кот наплакал: Буланова оказалась в бедственном положении

Российская певица Татьяна Буланова решила баллотироваться в депутаты. Для этого необходимо предоставить списки обо всем своем имуществе.

В наше время стало модно с эстрады идти работать не только в театр, но и становиться депутатом. Парикмахер Сергей Зверев и бывшая "лесбиянка" Юлия Волокова из группы "Тату" уже выдвинули свои кандидатуры. Теперь в политику пошла заслуженная артистка России, двукратная обладательница Российской премии "Овация" Татьяна Буланова, вместе с которой обычно плакал весь зал...

Буланова уже подала документы на регистрацию как кандидат в Госдуму от партии "Родина". Кредо начинающего политика – защищать слабых и помогать тем, кто нуждается.

Как известно, всем кандидатам в депутаты необходимо раскрыть перед народом свои доходы и нажитое имущество. Как выяснилось, богатства у Татьяны Булановой не так уж велико. За год ее доход официально составил 3676700 рублей, пишет сайт "КП". При этом у певицы есть целых 13 источников заработка, в том числе фирмы в строительном и агро секторе.

Среди имущества у Татьяны Булановой старенький "Хендай" 2012 года и никакой недвижимости. Кроме того, на банковских счетах артистки тоже нет денег. В общей сложности на десяти счетах лежит всего 169 644 рубля. Для звезды 90-х это практически ноль.