"Навсегда в наших сердцах": уход Раймонда Паулса шокировал народ

В этом году Раймонду Волдемаровичу исполнилось 85 лет. Великий композитор должен был дать концерт еще в январе, но из-за коронавирусных ограничений было принято решение перенести мероприятие. Теперь обстановка стала более спокойной, и маэстро вышел на сцену Латвийского национального театра. На этой неделе Паулс выступит и в Юрмале. Однако эти концерты станут последними для поклонников творчества знаменитости.
Все дело в том, что проблемы со здоровьем вынудили Раймонда Паулса отойти от дел, чтобы заняться собой. Он признался, что давно думал о прекращении деятельности, но теперь принял окончательное решение.
Поклонники отнеслись с пониманием к выбору легенды, пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. "До 120 лет в здравии Вам, Маэстро", "Маэстро, дай Бог Вам здоровья, любви ближних и душевного спокойствия", "Прекрасные песни, но отдыхать тоже нужно", "Очень серьезный человек, и песни задушевные, для любого возраста. Отдыхать нужно, чтобы хоть чуточку души досталось и семье", "Любим, уважаем, он навсегда в наших сердцах", – писали они.
Напомним, Раймонд Паулс является автором невероятного количества популярных композиций. Его песни исполняли самые большие артисты. Среди них и Алла Пугачева, и София Ротару, и Эдита Пьеха, и многие другие звезды отечественной эстрады.
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