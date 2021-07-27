Стало известно об уходе Раймонда Паулса

В январе 2021 года Раймонд Паулс отметил 85-летие. Тогда же должен был состояться концерт композитора, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили. Спустя полгода эпидобстановка улучшилась, а значит, маэстро сможет сыграть перед поклонниками.
Паулс готовится выйти на сцену Латвийского национального театра. Мероприятие состоится в ближайшие выходные. Также композитор сыграет на концерте "Четвертая волна" в Юрмале на следующей неделе. Однако эти выступления Раймонда Волдемаровича станут последними.
Маэстро заявил о намерении уйти со сцены из-за проблем со здоровьем. В частности, композитора беспокоят ноги, которые "работают не так хорошо, как должны". Раймонд Волдемарович признался, что уже давно думает о прекращении концертной деятельности.
Напомним, Паулс является автором множества хитов. Его песни исполняли такие артисты, как Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, София Ротару, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха и многие другие.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Алла Пугачева поздравила Раймонда Паулса с 85-летием. Народная артистка призналась в любви к композитору. Исполнительница хита "Маэстро" не смогла сдержать слез.
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