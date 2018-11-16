Раймонд Паулс рассказал о побеге из Латвии
Ерунда и глупости – такого комментария Раймонда Паулса удостоилась новость о его переезде за границу.
"Я первый раз слышу об этом. Это все ерунда какая-то абсолютно. Я не знаю, что это за глупости какие-то", – заявил знаменитый композитор.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на интервью композитора латвийскому изданию Kas Jauns сообщили, что вся семья Паулса покинула Латвию. Приводились и слова пианиста.
"Все уехали. Такая тенденция – у всех, у кого есть деньги. Дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, у дочки муж – иностранец, в их семье говорят по-английски", – цитировала пресса Паулса. Композитор в интервью подчеркнул, что его внучки учатся в лучших американских университетах и выразил сожаление, что все больше латвийцев уезжают за границу в поисках лучшей жизни.
Раймонд Паулс – советский и латвийский композитор, дирижер и пианист. В 1985 году он стал народным артистом СССР. C 1989 по 1993 год Паулс занимал пост министра культуры Латвии.
По официальным данным, население Латвии – около 3 миллионов человек. За последние 10 лет из страны уехало более 300 тысяч жителей. Ежедневно из Латвии на постоянное жительство за рубеж уезжают около 60 человек, пишут "Известия".
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