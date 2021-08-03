"Просто бомба!": Клава Кока с голой грудью возбудила россиян

Поп-звезда снялась без лифчика. Клава Кока превратилась в горячую штучку.

Популярная среди молодежи певица Клава Кока кардинально сменила имидж. На старте карьеры с лейблом Gazgolder яркая блондинка выглядела как подросток. Образ звезды составляла мешковатая одежда в спортивном стиле, массивные кроссовки, грубые украшения. Со временем 25-летняя поп-дива стала более женственной и раскованной. В июне она появилась обнаженной на обложке мужского журнала, а теперь начала выкладывать интимные фото еще и в личный блог.

Артистка разместила в "Инстаграм" пост о лете. Звезда посетовала на то, что прекрасное время года подходит к концу. Однако главную роль в публикации сыграл не текст, а снимки артистки из отпуска. На одном из кадров Клава Кока предстала с голой грудью и раздвинутыми ногами. Певицу сняли со спины, но фото все равно получилось интимным.

Фанаты артистки, среди которых немало подростков, сразу обратили внимание на пикантное изображение. Некоторые решили, что звезда стала часто оголяться перед камерой из-за проблем на личном фронте. Недавно Клава Кока разорвала отношения с известным блогером Димой Гордеем. Не исключено, что пикантные съемки помогают ей эмоционально разрядиться.



В любом случае новый имидж артистки высоко оценили россияне. "Красотка, глаз не оторвать", "Лучше тебя нет никого", "Просто бомба!", " Вроде и голая, но не пошло! Молодец! Умничка!" — написали к посту Клавы Коки пользователи Сети.