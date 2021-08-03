Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Понедельник
2 августа
Лента новостей
00:09
"Просто бомба!": Клава Кока с голой грудью возбудила россиян
22:00
Заросший Малахов всполошил россиян
21:50
Политолог Третьяков: На Украине и на Западе мечтают заставить Россию войти в ДНР и ЛНР
21:49
В Москве десантники устроили погром в интим-магазине и избили продавца
21:30
Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов"
21:20
Гибель россиян официально подтверждена: появились подробности жуткой аварии в Турции
21:13
Белорусская оппозиция хочет организовать выборы без Лукашенко
20:32
В Ростове на рынке произошла стрельба
20:24
Политолог Березовец: Спецслужбы Украины опустились ниже плинтуса
19:47
В Турции 3 человека погибли в результате ДТП с автобусом
19:18
В Якутии почти вся семья погибла в аварии
19:08
"Ух ты!": Гришаеву застукали в обнимку с молодым красавцем
18:59
"Украина вляпалась в скандал": как Зеленский борется с Порошенко
18:31
"Не состоялась как мать": ребенок Тимати оказался в ужасном положении
18:22
Всплыло видео зверской расправы над танцором певицы Дорофеевой
18:12
"Хватит только на бутылку": Разбогатевший Лещенко обрек помощника на нужду
18:02
Перенесшая страшную болезнь вдова Вера Алентова вернулась на работу
18:00
"Преступный сговор": Цепкало рассказал об узурпации власти в Белоруссии
17:53
Гурцкая отреагировала на заявление о больших проблемах
17:40
Организм не справился: умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей"
17:38
Стас Пьеха рассказал о здоровье избитого сына: Психолог поставил диагнозы
17:26
Глава МИД Украины пригрозил России "камнями с неба" из-за Крыма
17:08
"Что с ним?": вид отъевшегося Козловского вызвал оторопь
16:55
"Осталось чуть-чуть": тяжелобольная Алиса Аршавина раскрыла детали своего состояния
16:52
Сексуальная Лопес на яхте за 130 миллионов долларов восхитила своими формами
16:44
В Подмосковье женщина обманом лишила пенсионерку крупной суммы
16:39
Внедорожный тест-драйв под Тарутино
16:39
Стало известно о состоянии госпитализированной с множественными переломами звезды "Штрафбата"
16:26
Молитесь: 53-летняя Кабо после тяжелых переломов не может работать
16:19
"Короче, пить меньше надо": певица Слава оправдалась за странное поведение
16:06
Стало известно о пополнении в семье бывшей солистки "Ранеток"
16:05
Анджелина Джоли рискнула жизнью: Смертельная опасность
15:59
Родившая от Табакова экс-возлюбленная обратилась к актеру: Мы будем рядом, даже если ты перехочешь
15:58
Заговорившую об изменах Брежневу сняли в ресторане с молодым красавцем
15:58
Уткин обвинил белорусскую спортсменку Тимановскую в предательстве
15:34
"Очередная охотница за бабками": Мамаева дала под дых любовнице бывшего мужа
15:26
"Непонятно что там": директор МакSим сделала неожиданное заявление
15:24
"Брезгливое отношение к российскому мужчине": бывшую жену Мамаева облизали
15:11
В Новосибирске 4 человека пострадали при ДТП
15:10
Представитель сообщил неожиданные новости о беременности жены Клуни
15:05
Актер из "Декстера" умер верхом на лошади
14:59
"Как у Пугачевой": Асмус раскрыла настоящую причину развода с Харламовым
14:28
Заворотнюк выздоровела и показалась людям
14:13
Новые выплаты от государства хотят получить два миллиона россиян
14:08
"Всю жизнь готовился": из-за Пересильд и Шипенко космонавт упустил последний шанс попасть на орбиту
13:55
Кровоизлияние в мозг и трепанация черепа: близкого Дорофеевой избили до полусмерти
13:51
Хайп на костях: репертуар тяжелобольной МакSим разбирают по кусочкам
13:46
"Одно лицо": Уникальный кадр Валерии с крошечной внучкой взорвал Сеть
13:31
Бывшая жена Мамаева воссоединилась с первым мужем спустя девять лет
13:22
"Найдем театр с руководством поадекватнее!": на артистов МХАТа наплевали ради Бузовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Муж Макеевой больно врезал экс-супруге
Известная актриса публично унизила рыдающую Бузову
"Найдем театр с руководством поадекватнее!": на артистов МХАТа наплевали ради Бузовой
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Миллионы долларов: растоптавшая карьеру Деппа бывшая жена с треском провалилась
СМИ: белорусские спецслужбы попытались похитить спортсменку из Токио
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Просто бомба!": Клава Кока с голой грудью возбудила россиян

"Просто бомба!": Клава Кока с голой грудью возбудила россиян

Поп-звезда снялась без лифчика. Клава Кока превратилась в горячую штучку.
прочитано 261 раз

Популярная среди молодежи певица Клава Кока кардинально сменила имидж. На старте карьеры с лейблом Gazgolder яркая блондинка выглядела как подросток. Образ звезды составляла мешковатая одежда в спортивном стиле, массивные кроссовки, грубые украшения. Со временем 25-летняя поп-дива стала более женственной и раскованной. В июне она появилась обнаженной на обложке мужского журнала, а теперь начала выкладывать интимные фото еще и в личный блог.

ПО ТЕМЕ

"Ничего особенного": зазнавшейся Клаве Коке влепили смачную пощечину после публичного выхода

Артистка разместила в "Инстаграм" пост о лете. Звезда посетовала на то, что прекрасное время года подходит к концу. Однако главную роль в публикации сыграл не текст, а снимки артистки из отпуска. На одном из кадров Клава Кока предстала с голой грудью и раздвинутыми ногами. Певицу сняли со спины, но фото все равно получилось интимным.


Фанаты артистки, среди которых немало подростков, сразу обратили внимание на пикантное изображение. Некоторые решили, что звезда стала часто оголяться перед камерой из-за проблем на личном фронте. Недавно Клава Кока разорвала отношения с известным блогером Димой Гордеем. Не исключено, что пикантные съемки помогают ей эмоционально разрядиться.

В любом случае новый имидж артистки высоко оценили россияне. "Красотка, глаз не оторвать", "Лучше тебя нет никого", "Просто бомба!", " Вроде и голая, но не пошло! Молодец! Умничка!" — написали к посту Клавы Коки пользователи Сети.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Клава Кока. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 3 августа 2021, 00:09 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Девушки с большими ананасами устроили голую провокацию

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Тайные отношения и грубость: Милош Бикович перешел все рамки

Актера вывели на чистую воду
Шоу-бизнес

"Мать, тебе в Кащенко пора!": Собчак об изгнании из дома Богомоловым после странной выходки

Ксюша о реакции мужа
Шоу-бизнес

"У меня друг так по обкурке поет": вокал дергающейся Елки приняли за противный звук циркулярной пилы

Что случилось со звездой
Шоу-бизнес

С катушек слетела после развода: Терешина без трусиков призывно крутит своей любилкой

Голый орешек звезды

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+