Порезвившегося в бане 90-летнего Краско экстренно госпитализировали с инсультом

Народный артист России Иван Краско попал в больницу в тяжелом состоянии.

О состоянии актера рассказал журналистам его директор Вячеслав Смородинов. По его словам, 90-летний Иван Краско перенес инсульт и сейчас находится в реанимации.

Незадолго до госпитализации Иван Краско почувствовал себя плохо. Тогда он был на даче в Грузино под Санкт-Петербургом. Его шатало из стороны в сторону, пропала чувствительность одной ноги, в глазах все мутнело. Но за помощью он тогда не обратился. Он потом еще и сходил в баню. Вместе с ним на даче была его бывшая жена Наталья Вяль, которая позвонила директору, когда Ивану Краско стало совсем плохо.

Директор актера решил, что надо обратиться в поликлинику к участковому терапевту. Врач констатировал серьезность ситуации и отправил Краско немедленно в больницу.

Стоит отметить, что недавно Иван Краско заявил о нежелании жить и ощущении полного бессилия. По словам звезды театра и кино, в его душе было равнодушие. Такое состояние он назвал опасным и позорным.

Актер говорил, что однажды у него будто молния сверкнула в голове, и он упал. Поднявшись, он с горьким юмором подумал, что это была "репетиция инсульта".

Напомним, Наталья Вяль – художник по костюмам и бывшая жена Ивана Краско.