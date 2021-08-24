Надменная Долина публично отчитала неопытного Билана

Героем очередного творческого вечера на "Новой волне" стал Дима Билан.

Звезды российского шоу-бизнеса продолжают развлекаться на музыкальном конкурсе в Сочи. После фееричного выступления Димы Билана все селебрити собрались на after-party, где артист вновь вышел на сцену. Умудренная опытом Лариса Долина решила не упускать этот момент, чтобы поделиться собственным мнением относительно выступления менее опытного коллеги. Внимательно понаблюдав за Димой Биланом, народная артистка публично сделала ему замечание.

"У тебя такой тембр, который должен быть слышен," – отчитала молодого коллегу звезда.



Суть претензий певицы состояла в том, что Билан во время выступления все время убирает ото рта микрофон. По мнению Долиной, из-за этого слушатели не могут в полной мере насладиться необыкновенной тембральной окраской исполнителя. Сам Билан не согласился с опытной артисткой, заявив, что так его тембр становится еще острее. Однако Лариса Александровна продолжала упорно стоять на своем. Не помогла даже вмешавшаяся в дело Пелагея, которая хотела сгладить ситуацию – надменная Долина быстро нашла, что ответить и ей.

Лишь когда Билан заметил, что все зрители уже напряглись и смотрят лишь в их сторону, ему удалось перевести спор в шутку. Тогда же опомнилась и сама Долина. Как сообщил "Собеседник", певица завладела микрофоном и тут же продемонстрировала публике свой потрясающий вокал, после чего быстро удалилась из зала.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Диму Билана сняли в бассейне с полуголой красоткой.