65-летняя Долина шокировала народ своим видом

Лариса Долина поделилась в своем блоге видео, где предстала в образе 50-х. Поклонники пришли в восторг.

Певица, как и большинство звезд, пребывает в Сочи на новой волне. 65-летняя исполнительница хита про погоду в доме не перестает радовать фанатов снимками с фестиваля и сочинского моря. Недавно артистка поделилась видео, на котором готовится к выступлению в наряде а-ля 50-е. Подписчики засыпали Ларису Долину комплиментами и поделились своими ассоциациями с шикарным образом. "Вам очень идет образ а-ля Мерлин Монро", "Видимо всё-таки изобрели эликсир молодости?!", "Вау! Шикарная!", "Вы роскошно выглядите", "Здесь Вы мне очень напомнили, Круэллу. Из фильма с этим же названием. Бомба (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали поклонники.

Наряды звезды всегда вызывают бурную реакцию фанатов, которые удивляются, как 65-летняя дива умудряется сохранять молодость и оптимизм. Конечно, Лариса Долина радует не только образами, но и потрясающими выступлениями.

Ранее артистка оказалась замешана в скандале с молодой тиктокершей Валей Карнавал. Все началось на шоу Максима Галкина, когда Валя стала доказывать звезде отечественного джаза, что музыкантам не нужно специально учиться. Лариса Александровна с юной блогершей не согласилась, сказав, что петь без слуха, голоса и образования можно с друзьями на кухне, а артист берет на себя ответственность. Скандал тянулся долго и получил новый виток, когда Карнавал не пришла в театр на выступление Долиной, хотя сама попросила билеты.