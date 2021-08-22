"Сложно понять": Джоли взвыла из-за страшного горя

Анджелина Джоли, ранее скептически относившаяся к соцсетям, зарегистрировалась в "Инстаграм".

Звезда Голливуда пошла на такой шаг, чтобы иметь возможность делиться с публикой историями афганцев на фоне последних событий в стране. Артистка в шоке и возмущении от того, что происходит в Афганистане.

Анджелина Джоли сообщила, что в настоящее время народ там теряет возможность свободно общаться в соцсетях и самовыражаться. Она добавила, что поможет людям бороться за их права.

В первом посте в своем микроблоге знаменитость опубликовала письмо афганской девушки. В послании подросток говорит об изменении обстановки с приходом ново власти и захватом ею территорий. По ее словам, афганцы жили обычной жизнью, а теперь "все их боятся".

Анджелина Джоли просто взвыла из-за горя афганцев. Она отметила, что народ потратил много времени и денег и теперь наблюдают кровопролитие мирных людей. "Это сложно понять", – заявила Анджелина Джоли.

Напомним, ранее актриса проиграла суд бывшему мужу и коллеге – Брэду Питту за единоличную опеку над наследниками. Но, судя по всему, горевать долго она не собирается, активно участвуя в различных акциях и мероприятиях.

