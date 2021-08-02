Анджелина Джоли рискнула жизнью: Смертельная опасность

Знаменитая артистка отправилась в путешествие, чтобы развеяться от мыслей о разводе с Бредом Питтом. Анджелина Джоли устроила впечатляющую фотосессию на крыше во время отдыха в Венеции. 46-летняя кинодива забралась босиком на вершину дома и сделала там несколько рискованных движений. Многодетная мать едва не сорвалась вниз с большой высоты. Художник JR, который сопровождал звезду, показал снимки в инстаграм-аккаунте.
В кадре эффектная брюнетка выглядит расслабленной и счастливой. Ослепительная улыбка не сходила с лица Анджелины Джоли. Тем не менее даже малейшая неосторожность могла сыграть для женщины роковую роль. Жизнь звезды могла прерваться из-за этой минутной радости. Хотя артистка и находится в отличной физической форме, для прогулки по крышам все же нужна подходящая обувь и надежная страховка. Ради красивого фото Анджелина Джоли приподнялась на носочек одной ноги, а другую ногу отвела в сторону, почти лишившись опоры.
К счастью, знаменитость не пострадала и продолжила развлекаться в путешествии, как ни в чем не бывало. Экстремальная фотосессия позволила Анджелине Джоли не только получить адреналин, но и насладиться роскошной городской архитектурой. С венецианских крыш открываются потрясающие виды.
Популярные темы форума
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Муж заставляет готовить
Как правильно воспитать сына?
Как избавиться от прыщей?
Сын Шепелева просто копия Фриске
Санкции временно снимаются. Общайтесь.