Анджелина Джоли рискнула жизнью: Смертельная опасность

Голливудская звезда отважилась на шокирующее развлечение. Анджелина Джоли могла погибнуть.

Знаменитая артистка отправилась в путешествие, чтобы развеяться от мыслей о разводе с Бредом Питтом. Анджелина Джоли устроила впечатляющую фотосессию на крыше во время отдыха в Венеции. 46-летняя кинодива забралась босиком на вершину дома и сделала там несколько рискованных движений. Многодетная мать едва не сорвалась вниз с большой высоты. Художник JR, который сопровождал звезду, показал снимки в инстаграм-аккаунте.

В кадре эффектная брюнетка выглядит расслабленной и счастливой. Ослепительная улыбка не сходила с лица Анджелины Джоли. Тем не менее даже малейшая неосторожность могла сыграть для женщины роковую роль. Жизнь звезды могла прерваться из-за этой минутной радости. Хотя артистка и находится в отличной физической форме, для прогулки по крышам все же нужна подходящая обувь и надежная страховка. Ради красивого фото Анджелина Джоли приподнялась на носочек одной ноги, а другую ногу отвела в сторону, почти лишившись опоры.





К счастью, знаменитость не пострадала и продолжила развлекаться в путешествии, как ни в чем не бывало. Экстремальная фотосессия позволила Анджелине Джоли не только получить адреналин, но и насладиться роскошной городской архитектурой. С венецианских крыш открываются потрясающие виды.