Трагичная судьба звезды советской эстрады: Майя Кристалинская так и не смогла стать матерью

Майя Кристалинская прожила всего 53 года. Ее голосом восхищались миллионы. Однако несмотря на успех и славу певица не смогла обрести женского счастья.

Майя росла одаренной девочкой. В детстве всего за день она сама сумела научиться играть на подаренной губной гармошке. Кристалинская окончила МАИ и некоторое время после вуза трудилась по специальности в конструкторских бюро инженером.

Но любовь к музыке всегда была в ее сердце. Девушка выступала в самодеятельности, на институтских вечерах, в Центральном доме работников искусств. Там ее заметил композитор и дирижер Юрий Саульский. Он позвал молодую иполнительницу выступать с его коллективом.



После этого карьера Майи Кристалинской на эстраде пошла в гору. Артистка записывала песни к фильмам, ездила с гастролями по стране. Кстати, именно она стала первой исполнительницей песни Александры Пахмутовой "Нежность".

А вот женское счастье у знаменитости не складывалось. Первым ее мужем стал будущий писатель-сатирик Аркадий Арканов. Родители молодоженов были против их скорого союза. И действительно данный брак прожил всего лишь около года. Супруг бросил Майю Кристалинскую. Знакомые певицы рассказывали, что она любила его до потери пульса.

В 29 лет артистке поставили ужасный диагноз – лимфогранулематоз. Медики запретили звезде напрягать голосовые связки. Для нее это стало настоящим ударом. Онкоклетки в лимфоузлах исполнительнице разрушали с помощью лучевой терапии. На ее шее навсегда остались следы от ожогов. Именно поэтому певица ст ала появляться на публике только в шарфиках. Мало кто знал причину "любви" звезды к этому аксессуару.

Болезнь сдала свои позиции, но начала рушиться карьера Майи Кристалинской. Тогдашнее руководство Гостелерадио посчитало, что артистка с экранов "пропагандирует грусть". Вскоре певица вышла замуж во второй раз – за архитектора Эдуарда Барклая. Мужчина давно был ее поклонником. К сожалению, после восьми счастливых совместных лет вместе супруг звезды умер от инсульта, случившегося на фоне диабета. Ему было 59 лет.

Этого удара судьбы Майя Кристалинская не выдержала. Женщина только и мечтала о том, что чтобы скорее воссоединиться с мужем на том свете. Детей у нее не было. Вскоре знаменитости не стало. Певица ушла из жизни всего в 53 года.