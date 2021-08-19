Пугачева отвернулась от кривляющегося Шифрина: Грустно

Ефим Шифрин активно ведет свой блог в "Инстаграме". Особенно сильно поклонники любят, когда артист делится воспоминаниями.

65-летний юморист часто публикует свои фотографии, под которыми рассуждает на самые разные темы. Недавно артист заставил поклонников потерять дар речи: он заговорил о смерти. Однако Нахим Залманович просто крайне склонен к рассуждениям о великом. Сегодня он выложил несколько черно-белых фотографий со звездами отечественной эстрады.

Кадры были сделаны в далеком 1989 году. На одной из фотографий можно увидеть совсем молодую Аллу Пугачеву. Ее прическа украшена игривыми бантиками в цвет длинного пышного платья, в котором сидит юная знаменитость. Она выглядит радостной. На снимке томная Алла Борисовна отвернулась от показывающего язык Ефима Шифрина.

Также на фото можно увидеть Жанну Агузарову, Женю Белоусова, Владимира Преснякова, Софию Ротару, Илью Резника и многих других. "С пыльной полки", – посмеялся сам артист. Пользователи Сети просто ахнули. Они прокомментировали архивные снимки.

Многие поблагодарили Ефима Шифрина за ностальгию. "Класс! Как приятно видеть такие фотографии", "Как же было тепло и приятно", "Какие все классные", "Прелесть, а не фото", "Кого-то уже нет. Грустно", "Все самые крутые и любимые", "Обожаю! Спасибо Вам", "Вы такие чудесные", – комментировали пользователи.

