Александр Калягин экстренно госпитализирован

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин доставлен в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Пятый канал.
По предварительным данным, у Калягина диагностировали нарушение сердечного ритма. Представители режиссера пока не подтвердили информацию.
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