"На *** с эстрады!": Крутой сорвался на гадскую брань

Композитор Игорь Крутой не выдержал вспыхнувших эмоций. Он ответил обидчику.

Критика в адрес медийных личностей в Сети стала обыденным явлением. Не каждому удается выдерживать нахальство злопыхателей и сохранять спокойствие. Многие звезды шоу-бизнеса блокируют распространителей негативных комментариев, не давая себя в обиду. Однако хейтеры находят все более изощренные способы вылить грязь на публичных персон. Недавно такая история произошла с Игорем Крутым. Артиста очернили грязными выражениями в "Инстаграме", причем сделали это в аккаунте Филиппа Киркорова.

Агрессивно настроенный пользователь Сети, который именовал себя Александром Юдиным, написал нецензурные предложения про композитора. "Не могли бы передать Крутому, чтобы шел он ***** с эстрады!" — обратился мужчина к Филиппу Киркорову. К этой фразе комментатор добавил неприличную шутку про отсутствие у артиста слуха.

Игорь Крутой за словом в карман не полез и вступил в красноречивую перепалку, сорвавшись на грубый жаргон. Он заявил, что вычислит обидчика, накормит салом, выдаст замуж, будет является ему во сне и наяву. "До встречи, дорогой мой Пупсик... Как тебе такая перспективка, ******* (ничтожный человек, — Прим.ред.)?" — гневно отреагировал композитор. Поклонники поддержали артиста, хотя и удивились, что он устроил в Сети разбор полетов.