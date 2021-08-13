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Шоу-бизнес
"На *** с эстрады!": Крутой сорвался на гадскую брань

"На *** с эстрады!": Крутой сорвался на гадскую брань

Композитор Игорь Крутой не выдержал вспыхнувших эмоций. Он ответил обидчику.
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Критика в адрес медийных личностей в Сети стала обыденным явлением. Не каждому удается выдерживать нахальство злопыхателей и сохранять спокойствие. Многие звезды шоу-бизнеса блокируют распространителей негативных комментариев, не давая себя в обиду. Однако хейтеры находят все более изощренные способы вылить грязь на публичных персон. Недавно такая история произошла с Игорем Крутым. Артиста очернили грязными выражениями в "Инстаграме", причем сделали это в аккаунте Филиппа Киркорова.

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Агрессивно настроенный пользователь Сети, который именовал себя Александром Юдиным, написал нецензурные предложения про композитора. "Не могли бы передать Крутому, чтобы шел он ***** с эстрады!" — обратился мужчина к Филиппу Киркорову. К этой фразе комментатор добавил неприличную шутку про отсутствие у артиста слуха.

Игорь Крутой за словом в карман не полез и вступил в красноречивую перепалку, сорвавшись на грубый жаргон. Он заявил, что вычислит обидчика, накормит салом, выдаст замуж, будет является ему во сне и наяву. "До встречи, дорогой мой Пупсик... Как тебе такая перспективка, ******* (ничтожный человек, — Прим.ред.)?" — гневно отреагировал композитор. Поклонники поддержали артиста, хотя и удивились, что он устроил в Сети разбор полетов.

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Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2021, 17:56 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Крутой развлекался со свиньей под елкой

комментарии

Ответить:

Музыкальный колидор.
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Крутой прекрасный композитор и очень спокойный человек. Это не Кирпич ему там гадит под псевдонимами? Он же в открытую пывтался сталкивать Игоря с Нетребко, нахваливая последнюю и уничижительно отзываясь о первом.
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