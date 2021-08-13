"100-процентная смертность!": подруга скончалась после кайфа с Крутым на курорте

"Новая волна" всегда была площадкой для творческих поисков и экспериментов, а еще – детским садиком для взрослых, – уверяет композитор. – Не всегда все получалось, но упрекнуть нас в отсутствии желания сделать что-то новое нельзя... "
Действительно, многие удивились, когда у Маэстро возникла идея соединить несоединимое – Елену Образцову с Тимати. "Понятно, что Большой театр и рэп – вещи диаметрально противоположные, но здесь сработали "приколистость" Елены Васильевны (вы даже не представляете количество и качество рассказанных ею анекдотов), ее молодая душа, желание и умение посмеяться над собой и, не обидев, над другими, – объяснил Игорь Яковлевич. – Тимати также был под стать Великой Приме Большого, ну а как кайфанули все в зале и у экранов!"
"Как жаль, что так рано ушла из жизни Елена Васильевна, – вздыхает Крутой. – Последний раз мы встретились на открытии Большого театра после реконструкции, и в компании с Валентиной Терешковой "умирали" со смеху от анекдотов Елены Васильевны, а буквально через несколько месяцев произошло то, что произошло... Жизнь, к сожалению, единственный проект со 100-процентной смертностью".
Напомним, советская и российская оперная певица Елена Образцова скончалась 12 января 2015 года от лейкемии в одной из клиник Лейпцига.
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