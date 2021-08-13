"Проституткой будешь!": Масю Шпак приложили за развод с фриком

Семейная идиллия четы звездных блогеров окончательно рухнула. Мася Шпак и ее избранник Александр Шпак развелись.

Крах семейства российских инстаграм-блогеров возмутил народ. Любовный союз фрика-бодибилдера и певицы производил на россиян настолько приятное впечатление, что многие отказываются смотреть на них поодиночке. 13 августа Александр и Мася Шпак поставили точку в отношениях и получили свидетельство о расторжении брака. Пока разведенная блогерша ликует и радуется свободе*, ей поступают обвинения и страшные пророчества. Значительная часть фанатов семьи уверена, что брак разрушила женщина.

При этом Мася Шпак выглядит счастливой, задорно хохочет и не принимает оскорбления близко к сердцу. Она посмеивается над негативными комментариями и публикует в "Инстаграм" контент на тему развода. "Многие говорят: "Вот все, проституткой будешь!". Ну, проститутка, канавы, заборы, алкоголизм... В общем, чего только в моей жизни не пророчат, но на самом деле все будет так, как будет. Время покажет", — сказала на камеру женщина.

Сейчас Мася Шпак гадает, что делать с обручальным кольцом. Она разместила в Сети снимок ювелирного украшения и спросила у подписчиков совета. Народ разделился на два лагеря. Одни предложили блогерше сдать символ брачных уз в ломбард, а другие порекомендовали оставить его на память. Как поступил со своим кольцом Александр Шпак, пока неизвестно.

