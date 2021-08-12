"Жизнь сильно изменилась": избитый сын Пьехи никак не может восстановиться

Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала, что сейчас происходит в жизни семилетнего Пети.

Несколько недель назад наследник известного певца попал в больницу с травмами, полученными в результате насильственных действий соседки по даче. Теперь мальчик уже дома, но неравнодушные люди продолжают переживать за здоровье ребенка и заваливают вопросами мать Пети и по совместительству бывшую жену Стаса Пьехи – Наталию Горчакову.

Накануне Горчакова в своем инстаграм-аккаунте поблагодарила за заботу всех, кто интересуется состоянием Пети, и поведала последние новости. Женщина рассказала, что ее сын пока находится дома, но в ближайшее время его ждут новые обследования, которые прояснят ситуацию. Мальчик еще не может до конца восстановиться, так как последствия черепно-мозговых травм могут долго давать себя знать. Психолог диагностировал у ребенка пост-травматическое расстройство. Наследник звезды беспокойно спит и ему запрещены любые занятия спортом, поэтому пришлось отказаться от любимых кружков. Пока идет восстановление, ребенку можно лишь спокойно гулять на свежем воздухе.

"Жизнь маленького мальчика сильно изменилась, но пока мы с этим ничего поделать не можем," – подвела итог Горчакова.

Женщина пообещала держать своих подписчиков в курсе происходящего и сообщить о результатах новых обследований. Ранее о состоянии избитого сына рассказал сам Стас Пьеха.