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Шоу-бизнес
Вскрылись новые детали инцидента с избитым сыном Пьехи

Вскрылись новые детали инцидента с избитым сыном Пьехи

Кадры, появившиеся в Сети, ставят под сомнение прежнюю версию произошедшего с сыном Стаса Пьехи.
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Несколько недель назад вся общественность была встревожена новостью об избиении семилетнего Пети. По версии матери мальчика Наталии Горчаковой, на ребенка напала соседка Ирина Безбородова за то, что тот проткнул ее надувной бассейн. В результате сын Стаса Пьехи получил серьезные черепно-мозговые травмы, а на соседку было возбуждено уголовное дело.

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Теперь же в распоряжение портала Piter.TV попали видеозаписи с камер наблюдения в коттеджном поселке, а котором произошел громкий инцидент. Журналисты издания заверили, что ни одна из камер, установленных на общем дачном участке, не зафиксировала физического контакта наследника Пьехи и Безбородовой. Возможно, нападение произошло в так называемой слепой зоне. Однако и кроме этого факта работники издания нашли ряд противоречий.

Piter.TV сообщает, что мальчика никто не трогал сразу после порчи бассейна. Камеры зафиксировали ссору взрослых, но ребенок при этом совсем не боялся соседки. Даже после того, как избиение, уже, якобы, произошло, мальчик продолжил доламывать бассейн. В последующие часы после конфликта Петя выглядел совершенно здоровым и вел себя очень активно, хотя по версии родителей, речь шла о сотрясении мозга.

Кроме того, сомнения редакции Piter.TV вызвал тот факт, что за медицинской помощью родные Пети обратились не раньше, чем через сутки, хотя Горчакова заявляла, что это произошло в срочном порядке.

Ранее Стас Пьеха сам рассказал о здоровье сына. Певец также настаивает на том, что мальчик получил не только физические, но и моральные травмы.

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Фото: Victor Dmitriev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 августа 2021, 22:13 Источник: Piter.TV ✓ Надежный источник

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