Наркотики, алкоголь и секс в каменном гроте: всплыли странности семейной жизни Джоли и Питта

Брэд Питт раскрыл любимое место для занятий сексом с Анджелиной Джоли.

Анджелина Джоли и Брэд Питт по праву были самой красивой парой Голливуда. Поклонники до сих пор болезненно переживают их развод и суды, которые все еще продолжаются из-за раздела прав на опеку детей пары.

В свежем интервью 57-летний Брэд Питт не смог обойти тему отношений с Анджелиной Джоли и поделился подробностями интимной жизни с ней. Фрагмент разговора актера с корреспондентом Parade опубликовал журнал Mirror.

В беседе с журналистом Питт рассказал о своем любимом месте для занятий любовью. Он отметил, что они с Анджелиной частенько заглядывали в каменный грот недалеко от их бассейна и там уединялись.

К слову, сама Джоли говорила в одном из интервью, что любила заниматься сексом с мужем в джакузи. Что ж, вкусы у пары разные, возможно поэтому они и развелись... Впрочем, имея шестерых детей, уединиться где-либо вообще не легко.

Не секрет, что Анджелина Джоли и Брэд Питт периодически арендовали номер в гостинице, чтобы отдохнуть от семейного быта.

Также в недавнем интервью Брэд Питт рассказал о пристрастиях к марихуане и алкоголю. Он отметил, что это стоило ему брака. Напомним, Анджелина Джоли подала на развод после ссоры с Брэдом Питтом в частном самолете.

Во время перепалки актер ударил их старшего сына Мэддокса. После развода актер до сих пор отстаивает свои права на наследников.