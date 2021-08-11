Звезду советского кино обвинили в домогательствах к молоденьким студенткам

Накануне прогремела новость о том, что исполнитель роли старшего лейтенанта Скворцова из фильма "В бой идут одни старики" стал участником серьезного секс-скандала. 75-летнего артиста, который является преподавателем одного из известных киевских вузов, обвинили в многолетних домогательствах к девушкам, поступающим в учебное заведение и уже являющимся студентками.
На фоне случившего сегодня стало известно о том, что мужчину отстранили от работы, предложив сначала отгулять положенный отпуск. Руководство учебного заведения пошло на такие решительные меры даже несмотря на то, что Талашко уже набрал себе студентов первого курса на следующий учебный год – об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Согласно официальным данным, скандал с Талашко разгорелся из-за ряда соответствующих публикаций в соцсети "Фэйсбук". Первым о непристойном поведении преподавателя по отношению к студентке сообщил публицист Богдан Панкрухин. Мужчина рассказал, что Талашко приглашал девушку к себе домой порепетировать роль и там начинал приставать к ней. После этого заявления заговорили и другие девушки, которые подтвердили харассмент в их отношении со стороны народного артиста.
В Министерстве культуры Украины уже обещали инициировать служебное расследование по этому делу. Сам же Владимир Талашко все обвинения в свой адрес отрицает.
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