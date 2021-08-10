Названы время и место прощания со звездой сериала "Моя прекрасная няня"

Многих из тех, кто снимался в популярном сериале "Моя прекрасная няня", уже нет на этом свете – ушли из жизни Любовь Полищук, Александра Назарова, Армен Джигарханян. А 11 августа поклонники простятся с еще одной звездой.



Татьяна Жукова-Киртбая в "Няне" играла бабушку главной героини (Анастасии Заворотнюк) по папиной линии – бабу Симу. Хотя были в ее кинокарьеры роли и в "Папиных дочках", и в "Москва слезам не верит".

Сердце актрисы остановилось 9 августа. Поползли слухи, что 81-летнюю звезду убил рак или ковид – от них сегодня самый большой процент смертности в стране. Но ее сын – актер Михаил Липкин – это опроверг. "Причина смерти – возраст. Ковидом она переболела уже давно", – заверил он.

Прощание с Татьяной Ивановной состоится на сцене театра "Содружество актеров Таганки", где она служила с 1992 года. Как сообщили "Дни.ру" в пресс-службе, траурная церемония начнется в 11 часов. А по окончании гроб с телом актрисы отвезут на Старое Кунцевское кладбище.

Там покоится ее третий муж – скончавшийся в 1991-м на 52-м году жизни Игорь Киртбая, крупный организатор электросетевого строительства Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, благодаря которому был создан первый мощный энергомост (ЛЭП) от Тюмени до Сургута. Сегодня его именем названы улица и парк в Сургуте.

"Игорь — это самая большая любовь в моей жизни, – уверяла актриса. – Впервые увидев его глаза на гастролях нашего театра на Таганке в Сургуте, я сразу поняла — это любовь. Мне, как и Игорю, было тогда 38. О том, что Игорь человек широкой души, знали все, кто его окружал. Он не жалел сил, помогая тем, кто нуждается в его помощи. Умел удивлять — современники до сих пор помнят истории, когда Игорь, заказав самолет, привез покорителей Сибири в Москву, на премьеру спектакля в театре на Таганке. А позже на самолете привез в Сургут цветы всем женщинам на 8-е Марта".