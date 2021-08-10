Не рак: вскрылась причина смерти звезды "Моей прекрасной няни"

Сериал "Моя прекрасная няня" шел на канале СТС с 27 сентября 2004 – по 1 января 2009 года. Но до сих пор зрители с любовью вспоминают его героев и актеров, которые их воплотили на экране...



К сожалению, многих из тех, кто снимался в "Прекрасной няне", уже нет на этом свете – ушли из жизни Любовь Полищук, Александра Назарова, Армен Джигарханян...

А 9 августа пришла еще одна грустная новость – умерла Татьяна Жукова-Киртбая. В "Моей прекрасной няне" она сыграла бабушку главной героини (Анастасии Заворотнюк) по папиной линии – бабу Симу. А в не менее знаменитых "Папиных дочках" ей досталась роль соседки семьи Васнецовых – Ефросиньи Петровны Жихаревой.

Сразу поползли слухи, что 81-летнюю актрису убил рак или ковид – от них сегодня самый большой процент смертности в стране. Но ее сын Михаил Липкин это опроверг. "Причина смерти – возраст. Ковидом она переболела уже давно", – заверил он. Как пишет "КП", у актрисы осталась большая семья – сын, дочь, внуки. О дате прощания в театре "Содружество актеров Таганки сообщат позже.