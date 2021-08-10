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Шоу-бизнес
Порола его нещадно: умерла воспитательница кота Фаины Раневской

Порола его нещадно: умерла воспитательница кота Фаины Раневской

Легендарная актиса театра и кино Фаина Раневская была человеком одиноким. И только животные окружали ее всю жизнь...
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Раневская писала: "Недавно поняла, откуда, почему любовь к животным такая горестная. Это от детства, от пережитого горя — смерти лошади, которая возила нас, детей, к морю, в купальню. Любила я эту лошадь, как можно любить только хорошего человека. Однажды я увидела в окно, как дворник и кучер волокут нашу лошадь, чтоб уложить ее на подводу. Я закричала: "Куда вы везете Васю?". Дворник ответил: "На живодерню". Я еще не знала этого слова, но поняла, что лошадь умерла... И теперь, через 75 лет, я вспоминаю звездное небо и вижу ясно, как волокут мертвую лошадь, и чувствую мою любовь к ней острее, чем тогда, в детстве. Я ненавидела гувернанток, не любивших меня. А вот собаку, грязную, со свалявшейся шерстью, в которой застревали даже гвозди, любила с нежностью невыразимой. По ночам она гремела цепью, бегая по большому двору, и не давала мне спать. Я вылезала на окно, смотрела на нее, жалела. Эту собаку звали Букет... Наверное, в одном из воплощений жизни я была собакой, потому что люблю их "любовью к ближнему".

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Животных у нее было множество. Сначала она завела огромного эрдельтерьера Блэка. Потом появился спаниель по кличке Мушка. После его смерти от чумки актриса завела кота Кузю, который прожил недолго.

Зато второй кот по кличке Тики жил почти двадцать лет. В архиве Раневской в ЦГАЛИ есть большая фотография Тики. На обороте актриса написала: "Я его страстно любила, называла Кон-Тики, он недавно умер".

Тики помогала воспитывать подруга Раневской – актриса Татьяна Жукова-Киртбая. Как-то она пришла в гости к Фаине Георгиевне и обнаружила, что пушистый любимец всех гостей встречает не очень ласково – прыгает на голову со шкафа. Как только кот в очередной раз прыгнул на Татьяну Ивановну, она не выдержала и нещадно выпорола животное. Фаина Георгиевна возмутилась: "Милочка, разве так можно?" На что подруга спокойно ответила: "Я его воспитываю". "Разве коты воспитываются?" – удивилась Раневская. Татьяна Жукова-Киртбая ответила утвердительно. И, действительно, кот перестал прыгать на гостей.

Фаина Раневская ушла из жизни 19 июля 1984-го на 88-м году жизни. Воспитательница ее кота Татьяна Жукова-Киртбая шла из жизни 9 августа 2021-го. Ей был 81 год.

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Фото: Valery Khristoforov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 10 августа 2021, 09:30
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