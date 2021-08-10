Бомжи обобрали опустившегося от нищеты и голода отца жирующего Пьехи

Когда-то Пятрас Герулис был известным в Литве джазовым музыкантом и театральным режиссером, сумевшим стать зятем самой Эдиты Пьехи. Но с тех пор как в 1981-м его брак с дочерью певицы Илоной Броневицкой распался, жизнь пошла под откос...

Сегодня отец Стаса Пьехи живет в крохотной однушке на окраине Вильнюса. "У меня большие долги, — плачет нищий Пятрас Герулис. — Мне кушать нечего. Было время, когда не было еды совсем, еле выживал. Ходил по мусоркам, искал там помидоры, баночку меда. Сейчас раз в день хожу в социальную столовую вместе с бомжами".

А недавно эти бомжи его еще и обобрали. Пятрас пригласил их в гости, а они взяли да и вынесли телефон и компьютер – подарки от любимого сына....

"Другие бомжи так не поступают, а эти "отблагодарили", – плачет Пятрас. А как на это смотрит его звездный и богатый сын?

"Лет 15 назад, когда у меня появился банковский счет, я решил, что какую-то сумму буду переводить отцу, – рассказал музыкант – И я ему сразу перевел что-то около 500 евро. Но он человек с психиатрическим диагнозом, ну и там какие-то друзья, алкоголь… Его жена не приняла всю эту ситуацию и ушла. Получается, я просто разрушил ему жизнь".

"Стас – это моя боль. Деньги раньше приходили постоянно, а сейчас он ничего не присылает! – пожаловался отец Пьехи. – Кушать нечего!"

Пенсия Герулиса – 16 тысяч в переводе на рубли. Но этой суммы хватает с трудом даже на оплату коммунальных услуг, а ведь еще надо кормить собаку и питаться самому. Спасают лишь окрестные мусорки да столовые для бомжей...