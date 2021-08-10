"Подмешивал ей в алкоголь вещества для потери рассудка": друг о роковой роли мужа в смерти Легкоступовой

"Словам Фирсова "Валю бы спасли!" я не верю, – поделился Дворцов с "Дни.ру" возмущением. – Он ведь целый год бегал по ток-шоу и обвинял в смерти Легкоступовой всех, вплоть до дочери и сына, кроме себя".
"Я же полагаю, что он мог намеренно спивать Валентину и подмешивать ей в алкоголь какие-то вещества, чтобы она теряла рассудок и ничего не понимала", – делится предположениями друг дочери звезды.
Дворцов говорит, что Легкоступова, обладающая очень сильной интуицией, могла предвидеть свой скорый уход. Об этом же в интервью "Собеседнику" поведал и Фирсов: "Незадолго до нашей свадьбы Валюша вдруг попросила меня: "Юрочка, если со мной что-то случится, меня обязательно надо кремировать. Никаких гробов! Развей мой прах на Тенерифе". Я удивился странной просьбе".
"К сожалению, Валентина не увидела, что связь с Фирсовым приведет ее к гибели, – вздыхает Дворцов. – И рядом никого не было, кто предупредил бы о грядущей трагедии".
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