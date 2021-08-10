"Подмешивал ей в алкоголь вещества для потери рассудка": друг о роковой роли мужа в смерти Легкоступовой

14 августа исполнится год со дня скоропостижной смерти Валентины Легкоступовой. Накануне скорбной даты вдовец певицы Юрий Фирсов дал резонансное интервью. Он заверил, что звезду можно было спасти, отвези ее дочь Анетта Бриль не в наркологическую клинику, а в травмпункт. К тому же наследница якобы отобрала у умирающей матери телефон, не позволив связаться с врачом, которому Легкоступова доверяла. Но у друга Бриль продюсера Сергея Дворцова иное мнение.

"Словам Фирсова "Валю бы спасли!" я не верю, – поделился Дворцов с "Дни.ру" возмущением. – Он ведь целый год бегал по ток-шоу и обвинял в смерти Легкоступовой всех, вплоть до дочери и сына, кроме себя".

"Я же полагаю, что он мог намеренно спивать Валентину и подмешивать ей в алкоголь какие-то вещества, чтобы она теряла рассудок и ничего не понимала", – делится предположениями друг дочери звезды.

Дворцов говорит, что Легкоступова, обладающая очень сильной интуицией, могла предвидеть свой скорый уход. Об этом же в интервью "Собеседнику" поведал и Фирсов: "Незадолго до нашей свадьбы Валюша вдруг попросила меня: "Юрочка, если со мной что-то случится, меня обязательно надо кремировать. Никаких гробов! Развей мой прах на Тенерифе". Я удивился странной просьбе".

"К сожалению, Валентина не увидела, что связь с Фирсовым приведет ее к гибели, – вздыхает Дворцов. – И рядом никого не было, кто предупредил бы о грядущей трагедии".