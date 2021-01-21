Уйдешь к умершему от СПИДа дяде: племяннице актера Числова сделали страшный приворот на смерть

Жизнь Светланы Андриановой, племянницы актера Александра Числова, в последнее время напоминает ад. Мать артиста пытается отсудить у нее копленную на законных основаниях квартиру. А теперь еще девушку кто-то пытается в прямом смысле сжить со свету.

Ужасу Светланы не было предела, когда у порога квартиры она обнаружила магический подклад – могильную землю, записку с проклятиями, куклу, и воткнутые в наличник двери спицы. Она уверена – ее пытаются отправить на тот свет, вслед за умершим от СПИДа 29 августа 2019 года родным дядей – актером Александром Числовым.

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Врагов у Светланы немало – помимо матери умершего артиста, он конфликтует и с родным братом. "Я написала завещание, и брату по нему ничего не перепадает, – передает слова Светланы ее близкий друг продюсер Сергей Дворцов. – Не дай Бог со мной что-то случится, я ведь, действительно все свое имущество завещаю своей подруге, а родственникам – ничего. Может, вызвать полицию, но боюсь они только около виска покрутят. Мне даже страшно это убирать, может солью засыпать?"

"Ритуал на смерть совершают на растущую луну. Дни выбирают в зависимости от пола жертвы. Традиционно на женщин наводят порчу в среду, пятницу или субботу, – пояснил увиденное знаменитый черный колдун Артем Бесов. – Наговаривают на иглу на смерть со словами “Пусть эта игла со скоростью света, пронзит сердце (имя, на кого делается). Не будет ему покоя в этой жизни”. Заговоренную иглу, втыкают в стены дома, дверные косяки. А по порог насыпается могильная земля. Считается, что в течение 40 дней после этого человек, против которого совершен черный приворот, тяжело заболеет или умрет".

Светлана Андианова написала заявление в полицию. Но колдун Бесов предупреждает родственницу Числова, что найденный магический атрибут высасывает силы и энергию из человека, на которого наведена порча. "Подклад нужно вынести из дома подальше, на пустырь или на опушку леса, – пояснил маг. – Выкопайте ямку в земле, положите в нее подклад и сожгите, а что останется – закопайте в землю. При сжигании вдыхать дым нельзя!"