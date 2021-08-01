Стало известно о пополнении в семье Кончаловского

Екатерина Двигубская – сестра Егора Кончаловского. Она стала приемной родительницей для девочки Насти.

Российская актриса, режиссер и сценарист Екатерина Двигубская была замужем дважды. Со своим вторым супругом она рассталась, но, по ее словам, они находятся в теплых дружеских отношениях.

Сейчас она состоит в браке с химиком. Пара удочерила Настю – девочку из детского дома. Влюбленные не скрывают этого, так как уверены, что ни к чему хорошему вранье никогда не приведет.

Недавно актриса дала интервью, где не только поделилась секретами из личной жизни, но и вспомнила своего отца. По ее мнению, Николай Двигубский был порядочнее и интеллектуальнее Андрея Сергеевича Кончаловского – первого мужа матери Екатерины.

Она назвала своего отца культурным и очень образованным человеком, который до последнего оставался преданным искусству.

Напомним, что Николай ушел из жизни в октябре 2008 года. Французский, советский и российский художник застрелился в своем замке в Нормандии, где жил с Франсуазе – четвертой женой из Франции. Двигубская уверена, что в смерти ее отца есть какая-то мистика.

Много лет назад она написала рассказ, в котором художник заканчивает жизнь самоубийством. Она давала своему отцу прочитать эту историю, и вот, спустя несколько лет, Николай повторил все, что написала его дочь.