"Жаль, такая молодая": Кончаловский показал распластанную на столе побелевшую дочь

Егор Кончаловский поделился с поклонниками в "Инстаграм" необычным снимком.

Несколько дней назад прославленный кинорежиссер опубликовал очень занятный кадр, главной героиней которого стала дочь Кончаловского и Толкалиной – Мария. Судя по всему, девушка приняла участие в какой-то стилизованной фотосессии. Жутковатая атмосфера снимка вызвала неоднозначную реакцию подписчиков Егора Кончаловского.

На фото Мария, облаченная в воздушное платье болотного цвета, словно уснула или вовсе отошла в мир иной. Слегка побелевшая девушка сидит на стуле, а верхняя часть ее тела распластана по столу. Виднеющаяся рука Марии обильно украшена темными татуировками, а вытянутая вперед ножка облачена в прозрачный кружевной носочек, который создает впечатление облезающей кожи.

Фанаты Егора Кончаловского сразу же бросились комментировать необычное фото. Одним снимок показался удачно стилизованным под старину, очень чувственным и даже немного эротичным. Другим пользователям такое фото навеяло не самые приятные ассоциации. Люди написали:

"Мария Стюарт на эшафоте" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ужас изуродовала себя жаль такая молодая", "Как Царевна-лягушка", "Какой ужас!".

Режиссер не стал отвечать на едкие комментарии – судя по всему, он разглядел в этом снимке что-то особенное. Что касается самой Марии, то девушка любит необычные фотосессии. Так недавно наследница Егора Кончаловского вместе со своей знаменитой матерью снялась под водой в образе, напоминающем утопленницу.