Извинялся передо мной: Сафронов рассказал о ссоре с Меньшовым

5 июля умер легендарный советский и российский режиссер Владимир Меньшов. Художник Никас Сафронов рассказал об их знакомстве.

Владимир Меньшов всегда был открыт и честен сам с собой. Никогда не мог поступиться собственными принципами, даже если речь шла о крупном заработке. Он легко отказывался от работы, если она была ему не по душе. Таким легендарного кинематографиста запомнил российский художник Никас Сафронов.

Художник отметил, что друзья и коллеги были в курсе того, что Меньшов заболел ковидом. Однако никто не мог представить, что он умрет. Ведь болезнь протекала легко.

Впервые Никас Сафронов и Владимир Меньшов встретились на фестивале "Кинотавр". Тогда создатель картины "Москва слезам не верит" недоверчиво отнесся к современнику. Он даже отпустил в его адрес несколько критических замечаний. Сафронов даже немного обиделся. Художник отметил, что не понимает, за что Меньшов к нему так относится.

Но потом их отношения потеплели. Режиссеру понравилась прямота и откровенность Сафронова. Потом художник предложил Меньшову сделать его портрет, и картина ему понравилась. Коллеги стали общаться.

"Володя пришел ко мне в гости, познакомился с моим творчеством – и извинился за то, что поначалу с недоверием воспринял меня", – рассказал Никас Сафронов.

Потом художник Никас Сафронов и заслуженный деятель искусств Владимир Меньшов стали частыми гостями на мероприятиях друг у друга. Последняя их встреча состоялась осенью.

По словам Сафронова, Меньшов не задумывался о смерти, несмотря на возраст. Он был полон сил и творческих планов. Режиссер боготворил свою жену Веру Алентову и дочь Юлию Меньшову. Теперь этим двум сильным и талантливым женщинам придется жить без главы своего семейства.