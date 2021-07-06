"Все тащит!": Фомин сдал Бузову с потрохами

Митя Фомин раскрыл свою небольшую тайну. Оказалось, что у них с Ольгой Бузовой много всего общего.

Исполнитель отметил, что может бороться с любыми своими недостатками, но не с этим. Он страдает особым видом клептомании. При этом обострение наступает именно в гостиничных номерах. Когда артист приезжает на гастроли или просто отдохнуть, он просто не может удержаться и не украсть из номера разные приятные мелочи.

По словам Мити Фомина, он собирает все то, что может унести с собой. Начиная от канцелярии, заканчивая едой, соусами и чаем. Он убежден, что всем его "находкам" потом обязательно находится применение в самом неожиданном месте. Тем же исполнитель занимается и в самолетах. Он просто не может выйти с рейса с пустыми руками.

Оказалось, что в своих "шалостях" Фомин вовсе не одинок. Такой же клептоманией страдает и Ольга Бузова, о чем она сама недавно рассказала коллеге. "Все тащит!" – посмеялся он, сдав поющую ведущую на всю страну. Певец утверждает, что звезда увозит с собой в чемодане не только шампуни, тапки и мочалки, но и даже туалетную бумагу.

Сама знаменитость никогда не признавалась ни в чем подобном. Многие ожидали услышать ее комментарий после высказывания Мити Фомина, но пока она никак не осветила ситуацию. Напомним, сейчас артистка находится в Африке, где проходят съемки нового телешоу.

