Ходит без штанов и пускает слюни: Жасмин впервые рассказала об изнанке жизни с чемпионом России

Поклонники знают имена мужей и детей Жасмин. Но, как оказалось, недавно у нее в семье появился новый член.

"Долго не решалась взять детям собаку, все же песик не может жить постоянно во дворе дома, а мне не хотелось жить с собачьей шерстью, слюнями и запахом, – вздыхает исполнительница. – Я всегда любила собак, но не в доме". Хотя жилищные условия Жасмин позволяют держать хоть несколько псов.

Детям пришлось долго уламывать певицу. "Прошел год, и я очень рада, что пересилила себя, и у нас теперь есть эта умилительная мордаха, – улыбается Жасмин. – Как человек азартный, я не могу не любить Рагнаренка за многочисленные победы на выставках. Он у нас уже чемпион России среди взрослых собак и юный чемпион России, чемпион РКФ, обладатель многочисленных титулов "Лучший представитель породы" и даже кандидат в интерчемпионы всего в 15 месяцев. Поневоле начинаешь уважать такую собаку".

О лабрадоре артистка говорит с юмором. "Он у нас бесстыдник, без штанишек ходит", – сообщила Жасмин на своей странице в "Инстаграм".

Напомним, что три года назад певица показывала в "Инстаграм" щенка породы акита-ину. Тогда она призналась, что решила отметить год Желтой Собаки важным решением – завести собаку, хотя с детства из боится. "И вот я набралась смелости и решила подарить мужу и малышам щенка. Все вы, наверное, помните Хатико? Наш малыш Валдай той же породы – акита-ину Глажу эту пушистую милашистость и рада ужасно, что решилась на такой непростой для меня шаг", – рассказывала звезда. О судьбе пса ничего не известно...