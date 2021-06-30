Рубля от тебя не надо: сын отказался от денег Жасмин

Жасмин стала участницей международного музыкального фестиваля "Жара", который завершился в Москве. За кулисами "Крокуса" с певицей поговорил корреспондент "Дни.ру".

У очаровательной певицы трое детей от двух браков. От первого мужа у Жасмин есть сын Михаил (род. 16 августа 1997 года), от второго – дочь Маргарита (род. 7 февраля 2012 года) и сын Мирон (род. 25 апреля 2016 года). Первенец звезды – уже давно самостоятельный мужчина. А как и чем он зарабатывает на жизнь? Насколько зависим от знаменитой матери в плане финансов?

"Сын работает с моим двоюродным братом Яковом в сфере продаж, занимается бизнесом, – улыбается Жасмин. – И уже полтора года он не берет у меня ни рубля. Да и прежде, если я ему давала деньги, то только на одежду, помогала с машиной да на бензин. Но сейчас это все приостановилось, он стал самостоятельным и теперь помогает маме. Я наконец-то дождалась!

По словам Жасмин, у 23-летнего Михаила давно есть собственная квартира. "Я в ней жила прежде, а потом подарила сыну, – пояснила исполнительница. – Правда, сейчас хотим ее продать и купить что-то в центре. Вернее, он сам решит, как взрослый человек, что и где приобрести на вырученные деньги".

У самой же Жасмин голова сейчас занята другим – в этом году она отмечает "розовую" или "оловянную" свадьбу – 10 лет уже замужем за бизнесменом Иланом Шором. "Я пока не думала, что подарю супругу на юбилей, – смеется артистка. – Может, повторно выйду замуж и снова буду в белом платье!"