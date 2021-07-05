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Шоу-бизнес
"Ноги вашей не будет": Разин влез в разборки затравленной Бузовой

"Ноги вашей не будет": Разин влез в разборки затравленной Бузовой

Андрей Разин встал на защиту Ольги Бузовой. Он пригрозил коллегам увольнением.
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Накануне продюсер группы "Ласковый май" опубликовал коллаж со своей фотографией и снимком поющей ведущей на фоне белых роз. Он отметил, что считает недопустимой травлю, которая обрушилась на звезду. Особенно его расстроил то факт, что нелицеприятные высказывания позволяют себе его коллеги.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

По словам Андрея Разина, Ольга Бузова является крайне порядочным и честным человеком. Он отметил, что хорошо знаком с ее мамой, а потому и в семье дивы уверен на все сто процентов. Продюсер обратился ко всем артистам, в частности к "Дискотеке "Союз"", с просьбой прекратить обижать звезду. "Кто будет нападать на Бузову, ноги вашей не будет никогда", – написал он.

Также знаменитый продюсер указал, что уберет из своего проекта каждого, кто оскорбит артистку. Подобная реакция Разина вызвала удивление у многих, но о дружбе и близком общении продюсера и исполнительницы было известно достаточно давно. Помимо теплых отношений, долгое время их связывали и рабочие.

Подписчики бурно отреагировали на посыл защитника Ольги Бузовой. "Андрей Александрович – очень благородный человек", "Какое счастье, что Вы есть и демонстрируете, как должен вести себя настоящий мужчина. Таких трудяг еще поискать", "Оля пашет. А те, кто ее травят просто ловят хайп на ее имени", "Согласен, Ольга всего добилась сама", – писали они.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 16:10 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

Гость790082
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Интересно, почему тот кто бузову защищает, его не считают,что он ловит на этом хайп ,а если кто против уродины, тот пиарится, про Разина ,этот чел темная лошадка,а сейчас своим животом стал на защиту
Разин заявил, что Киркоров, Галкин, Бузова и Милохин...
<цензура>
По прогнозам Разина, американские платформы в ближайшие две недели могут быть закрыты на территории России, что обанкротит отечественных интернет-звезд. «Если Instagram закроют, то все они — и Бузова, и Даня Милохин — будут самыми нищими людьми в нашей стране», — уверен Разин
Гость790082
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Продюсер «Ласкового мая решил высказать свое отношение к творчеству Ольги Бузовой. На своей странице в Instagram Разин подверг ведущую резкой критике
По его мнению. более бездарной исполнительницы найти сложно. «Считаю самой бездарной певицей всех времён и народов Ольгу Бузову. Она даже перещеголяла меня по бездарности», — написал Андрей.
Подписчики Разина его позицию поддержали многочисленными лайками. «Андрей, не называй ее певицей, пожалуйста», «Музыка и Бузова - несопоставимые понятия. Вспоминая Некрасова « Этот стон у нас песней зовётся..
И как это воспринимать раньше так говорил
Гость793402
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Кто такая Бузова, что так много о ней говорят. Какие такие заслуги у нее? Безголосая, скандальная блогерша. Мы сами ее пиарим, говоря о ней. А кто сейчас такой Разин? Да, он создал группу "Ласковый май", но это было давно и заработал кучу денег на ней. Уже спокойно бы наслаждался старостью, а не поощрял бездарность.
%рен90%0лен
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там в 90ме 2 свои порядки,там все идут,увы на 6%я9ки,порядочных там нет лю9и!!!ек,де8%онок,и увы ма%ьчи!!!ек !!!! выки%ы!!!!и 90ма 2 и все поря90чные-нонсес !!!
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