"Ноги вашей не будет": Разин влез в разборки затравленной Бузовой

Андрей Разин встал на защиту Ольги Бузовой. Он пригрозил коллегам увольнением.

Накануне продюсер группы "Ласковый май" опубликовал коллаж со своей фотографией и снимком поющей ведущей на фоне белых роз. Он отметил, что считает недопустимой травлю, которая обрушилась на звезду. Особенно его расстроил то факт, что нелицеприятные высказывания позволяют себе его коллеги.

По словам Андрея Разина, Ольга Бузова является крайне порядочным и честным человеком. Он отметил, что хорошо знаком с ее мамой, а потому и в семье дивы уверен на все сто процентов. Продюсер обратился ко всем артистам, в частности к "Дискотеке "Союз"", с просьбой прекратить обижать звезду. "Кто будет нападать на Бузову, ноги вашей не будет никогда", – написал он.

Также знаменитый продюсер указал, что уберет из своего проекта каждого, кто оскорбит артистку. Подобная реакция Разина вызвала удивление у многих, но о дружбе и близком общении продюсера и исполнительницы было известно достаточно давно. Помимо теплых отношений, долгое время их связывали и рабочие.

Подписчики бурно отреагировали на посыл защитника Ольги Бузовой. "Андрей Александрович – очень благородный человек", "Какое счастье, что Вы есть и демонстрируете, как должен вести себя настоящий мужчина. Таких трудяг еще поискать", "Оля пашет. А те, кто ее травят просто ловят хайп на ее имени", "Согласен, Ольга всего добилась сама", – писали они.

