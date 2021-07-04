"Уничтожит меня": Напуганная Макеева трепещет от жутких угроз

Актриса оказалась в ловушке хитрого ловеласа. Анастасия Макеева переживает за свою жизнь.

Кинозвезда Анастасия Макеева ведет войну не только с бывшей женой своего нового супруга Светланой Мальковой. Несколько лет по переписке она общалась с импозантным поклонником, который оказался хитрым ловеласом. Когда артистка оборвала связь с этим ухажером, на нее посыпались угрозы. Отвергнутый мужчина втерся в доверие к Светлане Мальковой, чтобы отомстить Анастасии Макеевой.

"Когда я соскочила с его крючка и стала жить реальной жизнью, он сказал, что уничтожит меня", — призналась звезда в интервью журналистам. Артистка подчеркнула, что из-за угроз ловеласа заволновались и ее родители. Они написали заявление, и мужчина попал в международный розыск.

Анастасия Макеева считает, что публикации за Светлану Малькову пишет тот самый казанова. По словам актрисы, экс-возлюбленная ее супруга не умеет красиво и грамотно выражаться, но ее посты выглядят весьма привлекательно. Виртуальный донжуан, как считает звезда, великолепно владеет языком и умеет воздействовать через текст, поэтому воспользовался возможностью заняться этим делом.



Артистка объявила, что ее отвергнутый поклонник подпитывается женской энергией. Так, он может отправить даме, с которой общается, дорогие подарки, чтобы ее заинтересовать и использовать. "Для него это игра", — объяснила Анастасия Макеева.