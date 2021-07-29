"Стресс на всю жизнь": муж отрезал орган родившей звезде "Дома-2"

Осенью прошлого года стало известно, что Ирина Пинчук и Арай Чобанян ожидают своего первенца. Всю беременность они активно делились с аудиторией новостями.

Поклонники наблюдали за блогами обоих знаменитостей, которые детально показывали изменения в семье с двух сторон. Так, несколько дней назад звезда шоу "Дом-2" опубликовала ролик с фрагментами, которые она собирала все долгие месяцы ожидания. 19 июля на свет появился ее ребенок. Его имя пока не раскрывают.

Не показывают Арай и Ирина и лицо малыша. Как и многие родители, они верят, что множество взглядов может навлечь нечто плохое на новорожденного ребенка. Однако у них есть и другие кадры, которые крайне интригуют аудиторию. Оказалось, что во время и после родов обоих супругов снимали.

Любящий супруг не только присутствовал на родах, но и лично участвовал в процессе. В "Историях" своего личного блога Пинчук предложила поклонникам задать ей вопросы. Один из любопытных поинтересовался, видел ли муж все анатомические детали во время родов. "Вы что. Все прикрыли", – иронично ответила знаменитость и опубликовала крайне интимное. Оказалось, что Арай лично перерезал пуповину супруге под чутким руководством врача.

Звезда "Дома-2" рассказала, что они с мужем уже активно думают о том, что завести второго ребенка. Врач Ирины Пинчук рассказала, что через два месяца наступит момент, когда ей будет легко забеременеть. Несмотря на все трудности во время первой беременность, дива всерьез думает повторить непростой опыт.

