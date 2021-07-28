"Проявление параллельных вселенных": Утяшева заговорила о глубокой связи с деревом

Ляйсан Утяшева с детьми и мужем-комиком Павлом Волей побывали у нее на малой родине – в селе Раевка.

Спортсменка поделилась интересной историей о своей мистической связи с голубой елью из дедушкиного огорода. Гимнастка рассказала, что дед посадил дерево, когда она родилась.

Дело в том, что в Башкирии есть такая традиция. Местные верят, что растение будет поддерживать здоровье нового члена семьи и духовно укреплять. Голубая ель стала тотемным деревом Ляйсан Утяшевой.



Звезда констатировала, что за долгие годы дерево разрослось, но ему стали мешать гараж и черемуха. Спортсменка отметила, что не слишком заморачивается всякими знаками и совпадениями. Она считает, что результат зависит от усилий самого человека. Но все с елью, по словам Ляйсан Утяшевой, есть особая связь, передает Пятый канал.

Знаменитость сделала вывод, что дерево своими корнями помогает Ляйсан утяшевой крепко стоять на земле, преодолевая испытания судьбы. Гимнастка рассказала, что когда у нее был перелом стопы, ей позвонил дедушка и сообщил, что ели пришлось подрезать ветви, которые уперлись в гараж.

При этом он добавил, что с деревом все хорошо. Тогда Ляйсан Утяшева поняла, что и с ней будет все в порядке. В своем инстаграм-аккаунте звезда предложила фолловерам самим решить, что же это: совпадение или "знак существования параллельных вселенных".