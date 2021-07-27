Инстасамка с гордостью обсудила гигантский половой орган своего парня

21-летняя блогерша и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, не стесняется раскрывать интимные подробности своей личной жизни.

Инстасамка и ее возлюбленный Олег Еропкин, который выступает под псевдонимом Moneyken, приняли участие в ютуб-шоу "Ты меня знаешь?". Они ответили на подготовленные авторами вопросы о себе. В частности, Дарья, которой не свойственно смущение, рассказала о сексе с партнером.

Блогерша с гордостью сообщила, что у ее парня 25-сантиметровый половой орган. Олег поправил возлюбленную: "Ты че, гонишь?!". Еропкин уточнил, что размер его достоинства "около 23 сантиметров".

Также Инстасамка рассказала, что встречается с Moneyken уже два года. За это время, по ее словам, в отношениях царит гармония. Якобы блогерша практически не ссорится со своим возлюбленным. Она считает, что Олег – идеальный мужчина. Он ее не раздражает и дарит только позитивные эмоции.

"У нас нет времени на конфликты и на то, чтобы расстраиваться", – отметил 20-летний Moneyken.

Напомним, ранее Инстасамка перенесла несколько пластических операций. Она увеличила губы, грудь, а также ягодицы. О своем намерении изменить пятую точку Дарья рассказывала продюсеру Иосифу Пригожину. Тогда он предложил блогерше свои жировые отложения.