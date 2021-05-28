Пригожин хотел бы иметь дома скандалистку Инстасамку вместо умницы Валерии

Новыми гостями шоу Максима Галкина "Музыкалити" стали Валерия, Иосиф Пригожин, Инстасамка и Монекен.

Вероятно, ведущий ожидал, что артисты из разных поколений не смогут найти общий язык и устроят славную перепалку, как это случилось во время участия Ларисы Долиной и Вали Карнавал. В Сети до сих пор идут споры по поводу того, была ли права певица, устроив выволочку молодежи, которая даже не попадает в ноты.

Однако в случае с Иосифом Пригожиным и Валерией все прошло гладко. Участники шоу "Музыкалити" уважительно отнеслись друг к другу, а ведущему удалось нейтрализовать зарождающиеся конфликты на ранней стадии.

По словам певицы Валерии, ей нравится общаться с молодежью, ведь у нее трое детей. При этом артистка не против творчества, каким бы оно ни было. Главное, по мнению знаменитости, "должно качать", даже если качество трека слегка страдает.

Единственное, что не приемлет звезда, так это нецензурную брань. Валерия негативно относится к мату и даже дома не разрешает ругаться. Ей было сложно слушать трек Инстасамки, в котором есть упоминания половых органов.

Во время съемок Валерия сделала неожиданное признания. Как оказалось, Иосиф Пригожин ругается на нее за то, что она не хочет участвовать в скандалах ради пиара. А, как известно, Инстасамка в этом вопросе чемпионка. Продюсеру хотелось бы, чтобы жена тоже была чуть смелее.

"Грубо говоря, он жалеет, что я не Инстасамка", – заявила Валерия.