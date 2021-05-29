"Забирай мой жир": Пригожин сделал неожиданное предложение мечтающей о больших ягодицах Инстасамке

Блогерша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, решилась на новую пластическую операцию.

О своем намерении увеличить ягодицы Инстасамка заявила в ютуб-шоу "Музыкалити". Сейчас девушка решает, что лучше: вставить импланты или вкачать жир. Иосиф Пригожин, который пришел на шоу вместе со своей супругой Валерией, дал блогерше совет. По мнению продюсера, лучше отказаться от имплантов.

Ведущий "Музыкалити" Максим Галкин решил поддержать разговор. Он предложил Иосифу поделиться жиром с Инстасамкой. "Забирай мой жир, я отдаю тебе на попу", – продолжил продюсер. "Пригожин – донор Инстасамки, это круто", – сказала Валерия.

После этого высказался муж Дарьи, рэпер Moneyken. Он считает, что будет интересно, если Пригожин поделится с Инстасамкой еще и кровью. Галкин удивился, что рэпер готов на любые эксперименты над своей возлюбленной.

Стоит отметить, что в этом же выпуске шоу "Музыкалити" Валерия высказалась о матерщине, которой так много в треках Инстасамки. Певица призналась, что выступает против ненормативной лексики и запрещает ее использовать дома.

Напомним, 21-летняя Инстасамка перенесла несколько пластических операций. Ранее девушка увеличила себе грудь и губы. Рэпер Moneyken только рад такому преображению супруги.