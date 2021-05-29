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Шоу-бизнес
"Забирай мой жир": Пригожин сделал неожиданное предложение мечтающей о больших ягодицах Инстасамке

"Забирай мой жир": Пригожин сделал неожиданное предложение мечтающей о больших ягодицах Инстасамке

Блогерша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, решилась на новую пластическую операцию.
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О своем намерении увеличить ягодицы Инстасамка заявила в ютуб-шоу "Музыкалити". Сейчас девушка решает, что лучше: вставить импланты или вкачать жир. Иосиф Пригожин, который пришел на шоу вместе со своей супругой Валерией, дал блогерше совет. По мнению продюсера, лучше отказаться от имплантов.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Ведущий "Музыкалити" Максим Галкин решил поддержать разговор. Он предложил Иосифу поделиться жиром с Инстасамкой. "Забирай мой жир, я отдаю тебе на попу", – продолжил продюсер. "Пригожин – донор Инстасамки, это круто", – сказала Валерия.

После этого высказался муж Дарьи, рэпер Moneyken. Он считает, что будет интересно, если Пригожин поделится с Инстасамкой еще и кровью. Галкин удивился, что рэпер готов на любые эксперименты над своей возлюбленной.

Стоит отметить, что в этом же выпуске шоу "Музыкалити" Валерия высказалась о матерщине, которой так много в треках Инстасамки. Певица призналась, что выступает против ненормативной лексики и запрещает ее использовать дома.

Напомним, 21-летняя Инстасамка перенесла несколько пластических операций. Ранее девушка увеличила себе грудь и губы. Рэпер Moneyken только рад такому преображению супруги.

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Иосиф Пригожин. Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Автор: 29 мая 2021, 13:35 Источник: YouTube-канал Gazgolder ✓ Надежный источник
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