Звезда шоу "Дом-2" впервые показала сына: Долгожданный наш

Катя Жужа и Артем Маркелов наконец-то показали публике лицо сына Максима в своих аккаунтах в "Инстаграм".



Катя выложила поздравительный пост, где ребенок сидит с тортом, на котором красуется свечка с цифрой 1. "Любимый, долгожданный наш сыночек. Сегодня у тебя первый день рождения. Тебе исполнился годик. Когда ты родился – ты исполнил нашу самую заветную мечту (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала счастливая мама.

Отец малыша не отстает от супруги, он тоже обратился к сыну с трогательным поздравлением. "Описать все, что я чувствую к тебе…невозможно! Твоя ярчайшая улыбка, глаза и выкрики – самое бесценное в этом мире. Мы очень любим тебя", – написал Артем.

Катя Жужа и Артем Маркелов ждут второго ребенка. Совсем скоро у пары на свет появится еще один сын. Беременность дается звезде "Дома-2" непросто. Девушка станет мамой уже в третий раз. От первого брака у Кати есть дочь Николь. Жужа пожаловалась на раздражительность и набор веса.

Ранее беременная блогер рассказывала, что переживает семейные проблемы. В "Инстаграме" звезды все радужно, однако жизнь от красивой картинки отличается. У мамы Кати серьезные проблемы со здоровьем. "Чтобы вы понимали, вчера маму увезли на скорой, и она сейчас в больнице. Помните я два месяца назад публиковала Stories из больницы? Так вот с тех пор ничего не изменилось. Я постоянно катаюсь по врачам", – поделилась Катя Жужа.

Блогер считает, что личные проблемы должны оставаться внутри семьи. Она крайне редко делится чем-то сокровенным с фанатами, но в этот раз терпение кончилось. "Я очень сильная, но сейчас просто не знаю, что сделать, чтобы не сломаться", — заключила звезда шоу "Дом-2".