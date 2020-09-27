Муж звезды "Дома-2" Жужи разбился во время гонки в Сочи: Машины загорелись

В личном блоге девушка рассказала, что столкновение было достаточно сильным и гонщику потребовалась помощь врачей. С трассы его госпитализировали на вертолете. "Жесткая авария, машины загорелись", – отметила Катя Жужа.
К счастью, травма оказалась несерьезной, и Артема Маркелова быстро отпустили домой. Правда, на этом участие спортсмена в "Формуле-2" завершается. В личном блоге гонщик поблагодарил поклонников за поддержку, отметив, что не все получилось в Сочи так, как хотелось.
Звезда "Дома-2" планирует вернуться из Краснодарского края в Москву вместе с мужем. Семья путешествует с детьми – дочерью Кати Жужи от предыдущих отношений Николь и новорожденным сыном. Максим появился два месяца назад и был действительно долгожданным ребенком.
Пара поженилась больше двух лет назад и мечтала об общем наследнике, однако ничего не получалось. Ребята прошли всех врачей, но никаких проблем у них не обнаружили. В личном блоге Катя Жужа поделилась, что полтора года они старались зачать малыша, а потом просто отпустили ситуацию.
О беременности звезда "Дома-2" узнала на отдыхе. Уже прилетев в Москву он отправилась в клинику и сдала тест на ХГЧ, который подтвердил, что девушка находится в интересном положении.
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