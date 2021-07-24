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Шоу-бизнес
Газманов неожиданно лег под нож: Опухоль на лице

Газманов неожиданно лег под нож: Опухоль на лице

Певец Олег Газманов отметил свой день рождения. Несмотря на то, что артист прекрасно выглядит, он перенес несколько операций.
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Советский и российский эстрадный певец, композитор, поэт и актер Олег Газманов отметил свой день Рождения. Несмотря на то, что артист прекрасно выглядит в свои 70 лет, как оказалось, он перенес несколько операций.

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Исполнитель таких хитов как "Смуглянка", "Бывший подъесаул", "Эскадрон" и многих других всю жизнь ведет здоровый образ жизни и много занимается спортом. Олег Газманов рассказал несколько секретов, как поддерживать свою физическую форму без фитнес-залов и тренеров – вместо лифта всегда самостоятельно подниматься по ступенькам, при этом, обязательно нужно нести что-то в руках.

Также в одном из интервью народный артист России рассказал, что, чтобы поддерживать свой вес, он каждое утро начинает с зарядки и отжиманий. А количество отжиманий актер и продюсер измеряет количеством прожитых лет.

Так, отметив юбилей, он отжимается теперь по 70 раз в день. Певец совсем недавно отпраздновал свой день Рождения. Многие коллеги, члены семьи, и, конечно же, друзья передали ему свои поздравления.

Одного из них, Ефима Шифрина, поклонники, да и сам музыкант, из-за внешней схожести в шутку называют дальним родственником Олега Газманова. В интервью, которое музыкант дал в честь праздника, он рассказал о своих проблемах со здоровьем.

Олег Газманов перенес ни одну операцию. Одна из которых – на плечо, а вторая – по удалению шишки на лбу, жировика. Певцу предстоит еще длительное восстановление. Из-за медицинских показателей ему пока придется отложить занятия спортом и уделить внимание здоровью.

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Олег Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 июля 2021, 11:12 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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