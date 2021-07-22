"Как мы умели любить!": Частное видео с певицей Валерией и Газмановым стало сенсацией

Дуэт двух знаменитых артистов зачастую производит на зрителя мощное впечатление. Певица Валерия и Олег Газманов в прямом смысле спелись и покорили публику. Частное видео с их совместного выступления на фестивале "Жара" уже успело завоевать сердца огромного количества россиян. Дело в том, что запись посетителя мероприятия попала в распоряжение певицы Валерии, и она решила опубликовать его в своем личном блоге. Примечательно, что звезда сделала это в день рождения Олега Газманова. 22 июля ему исполнилось 70 лет.
Зритель записал на фестивале, как артисты исполняют дуэтом композицию "В городе сонном". Певица Валерия и Олег Газманов душевно спели о ностальгии по романтическому прошлому. Им удалось передать залу и нужные чувства, и смысл. "Мы не посмеем забыть, как мы умели любить! Пальцы сплетая, плавно качаясь уплыть..." — прозвучали со сцены строки.
В "Инстаграм" певица Валерия поздравила коллегу с юбилеем и выразила восхищение его талантом. "Какие же ты песни потрясающие пишешь! Какие стихи! Я счастлива, что к твоему юбилею мы записали дуэт", — написала артистка. Звездная блондинка отметила, что Олег Газманов находится в прекрасной физической форме и выглядит молодо, несмотря на почтенный возраст.
Популярные темы форума
Выживет ли Максим?
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Как быстрее восстановиться после операции?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести