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Шоу-бизнес
"Как мы умели любить!": Частное видео с певицей Валерией и Газмановым стало сенсацией

"Как мы умели любить!": Частное видео с певицей Валерией и Газмановым стало сенсацией

Уникальный ролик широко распространился в Сети. Певица Валерия и Олег Газманов попали на любительскую камеру.
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Дуэт двух знаменитых артистов зачастую производит на зрителя мощное впечатление. Певица Валерия и Олег Газманов в прямом смысле спелись и покорили публику. Частное видео с их совместного выступления на фестивале "Жара" уже успело завоевать сердца огромного количества россиян. Дело в том, что запись посетителя мероприятия попала в распоряжение певицы Валерии, и она решила опубликовать его в своем личном блоге. Примечательно, что звезда сделала это в день рождения Олега Газманова. 22 июля ему исполнилось 70 лет.

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Зритель записал на фестивале, как артисты исполняют дуэтом композицию "В городе сонном". Певица Валерия и Олег Газманов душевно спели о ностальгии по романтическому прошлому. Им удалось передать залу и нужные чувства, и смысл. "Мы не посмеем забыть, как мы умели любить! Пальцы сплетая, плавно качаясь уплыть..." — прозвучали со сцены строки.


В "Инстаграм" певица Валерия поздравила коллегу с юбилеем и выразила восхищение его талантом. "Какие же ты песни потрясающие пишешь! Какие стихи! Я счастлива, что к твоему юбилею мы записали дуэт", — написала артистка. Звездная блондинка отметила, что Олег Газманов находится в прекрасной физической форме и выглядит молодо, несмотря на почтенный возраст.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 16:53 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Газманову кинули торт в лицо

комментарии

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не внучкой, так кем-нибудь другим напомнит о себе.
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