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Шоу-бизнес
"Между нами искрит": 70-летний Газманов откровенно о страсти с женой

"Между нами искрит": 70-летний Газманов откровенно о страсти с женой

Сегодня Олегу Газманову исполнилось 70 лет. Помимо таланта, потрясающей формы и армии поклонников у артиста есть замечательная семья.
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Исполнитель делит все со своей возлюбленной Мариной вот уже 30 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте, все эти годы пара живет душа в душу. Однако обманывать поклонников они не любят. Артист признался, что они оба – люди крайне эмоциональные, а потому даже в их жизни случаются конфликты.

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

"Между нами искрит, глаза горят", – посмеялись они. Супруги отметили, что иногда им просто необходимо "выпустить пар", чтобы потом все снова стало хорошо и спокойно. По их словам, каждый раз это происходит "очень страстно". Марина пошутила, что, спустя столько лет, замахивается рукой, понимает, что ее придется восстанавливать, и опускает.

Недавно жена Олега Газманова выпустила книгу с трогательным названием "Единственная. Нарисовать мечту". Она отметила, что ее творение – послание для всех женщин. В какой-то момент Марина осознала, что все представительницы прекрасного пола крайне похожи. Она посчитала, что ее опыт и мысли могут помочь другим людям.

В книгу также вошли и стихи Олега Михайловича. В честь одного из текстов, посвященных любимой супруге, и была названа сама книга. Сейчас пара активно планирует мероприятие в честь дня рождения артиста. Они мечтают посадить 70 деревьев и собрать всех близких.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2021, 14:33 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость807028
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В 70 лет ему все искрит))). Постыдился бы такое говорить. Искрометатель ))).
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