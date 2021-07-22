"Как страшный сон": Горчакова рассказала о пребывании избитого сына Пьехи в больнице

Бывшая жена Стаса Пьехи вместе с его семилетним сыном все еще находится в медучреждении.

Наталия Горчакова тяжело переживает случившееся с ее сыном. Несколько дней назад мальчик был жестоко избит соседкой, после чего был госпитализирован с сотрясением мозга. Деталями произошедшего конфликта Горчакова все еще продолжает делиться в Сторис своего инстаграм-аккаунта. Там же женщина рассказала о том, в каком состоянии сейчас сын Стаса Пьехи.

Бывшая жена музыканта показала черно-белое фото грустного сына, сидящего на больничной койке. Она порадовалась тому, что ребенок не так воспринимает случившееся, как взрослые. Пострадавший Петя лишь все время спрашивает маму, когда они, наконец, вернутся домой, а еще мечтает о новой игрушке.

Что касается самой Горчаковой, то ее последние дни похожи на настоящую войну.

"Как страшный сон," – описала Наталия всю эту историю.

Женщина тоже мечтает, чтобы все это поскорее закончилось и забылось. При этом, как сообщил Пятый канал, она и ее бывший муж намерены добиться того, чтобы обидчица сына была наказана по заслугам. Прокуратура уже занялась этим громким делом – на личный контроль его взял сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Если версия об избиении мальчика подтвердится, виновнице происшествия грозит уголовное дело.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как поднявшая руку на сына Стаса Пьехи соседка оправдалась за свое поведение.